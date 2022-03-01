Şirket Dizini
Acxiom
Acxiom Maaşlar

Acxiom şirketinin maaşları alt seviyede Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık $37,185 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $162,185 tutarına kadar değişmektedir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $110K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Çözüm Mimarı
Median $100K

Veri Mimarı

Veri Bilimci
$112K

Mali Analист
$144K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$37.2K
Proje Müdürü
$83.6K
Satış
$80.4K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$162K
SSS

A função com maior remuneração relatada na Acxiom é Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $162,185. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Acxiom é $105,000.

