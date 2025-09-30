Şirket Dizini
ACV Auctions Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar Buffalo Area konumunda

ACV Auctions şirketinde in Buffalo Area Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $200K tutarındadır. ACV Auctions şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
ACV Auctions
Software Engineering Manager
Buffalo, NY
Yıllık toplam
$200K
Seviye
hidden
Temel maaş
$160K
Stock (/yr)
$40K
Prim
$0
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir ACV Auctions?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
