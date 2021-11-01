Şirket Dizini
ACV Auctions
ACV Auctions Maaşlar

ACV Auctions şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $85,425 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $200,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ACV Auctions. Son güncellenme: 9/8/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $150K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $200K
Veri Bilimci
Median $110K

Ürün Tasarımcısı
$87.6K
Ürün Müdürü
$85.4K
SSS

ACV Auctions şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $200,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ACV Auctions şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $110,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar