Activision Blizzard Siber Güvenlik Analisti Maaşlar

Activision Blizzard şirketinde ortalama Siber Güvenlik Analisti toplam tazminatı year başına $64.4K ile $93.5K arasında değişmektedir. Activision Blizzard şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$73.1K - $84.9K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$64.4K$73.1K$84.9K$93.5K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Activision Blizzard şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Activision Blizzard şirketindeki Siber Güvenlik Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $93,492 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Activision Blizzard şirketinde Siber Güvenlik Analisti rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $64,423 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar