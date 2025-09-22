Şirket Dizini
Activision Blizzard şirketinde in United States İK Uzmanı tazminat paketi medyanı year başına $119K tutarındadır. Activision Blizzard şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Medyan Paket
company icon
Activision Blizzard
Recruiter
Los Angeles - Orange County
Yıllık toplam
$119K
Seviye
hidden
Temel maaş
$114K
Stock (/yr)
$0
Prim
$5K
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Activision Blizzard?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Activision Blizzard şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Activision Blizzard şirketindeki in United States İK Uzmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $165,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Activision Blizzard şirketinde İK Uzmanı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $124,300 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Activision Blizzard için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

