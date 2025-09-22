Şirket Dizini
Activision Blizzard
Activision Blizzard Proje Müdürü Maaşlar

Activision Blizzard şirketinde in United States ortalama Proje Müdürü toplam tazminatı year başına $108K ile $151K arasında değişmektedir. Activision Blizzard şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$117K - $142K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$108K$117K$142K$151K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Activision Blizzard şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

The highest paying salary package reported for a Proje Müdürü at Activision Blizzard in United States sits at a yearly total compensation of $150,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Activision Blizzard for the Proje Müdürü role in United States is $107,900.

Diğer Kaynaklar