Activision Blizzard Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Activision Blizzard şirketinde in United States Ürün Tasarımcısı tazminat paketi medyanı year başına $94K tutarındadır. Activision Blizzard şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Medyan Paket
company icon
Activision Blizzard
Product Designer
hidden
Yıllık toplam
$94K
Seviye
L1
Temel maaş
$79K
Stock (/yr)
$0
Prim
$15K
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
2-4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Activision Blizzard?

$160K

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Activision Blizzard şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

The highest paying salary package reported for a Ürün Tasarımcısı at Activision Blizzard in United States sits at a yearly total compensation of $169,025. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Activision Blizzard for the Ürün Tasarımcısı role in United States is $99,000.

