Activision Blizzard Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) Maaşlar

Activision Blizzard şirketinde ortalama Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) toplam tazminatı year başına $93.5K ile $131K arasında değişmektedir. Activision Blizzard şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$101K - $118K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$93.5K$101K$118K$131K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Activision Blizzard şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) pozīcijai Activision Blizzard, ir gada kopējā atlīdzība $130,900. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Activision Blizzard Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) pozīcijai, ir $93,500.

