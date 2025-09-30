ActiveCampaign şirketinde in Greater Chicago Area Yazılım Mühendisi tazminatı Senior Software Engineer için year başına $176K ile Staff Software Engineer için year başına $180K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Chicago Area medyanı $185K tutarındadır. ActiveCampaign şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
ActiveCampaign şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
