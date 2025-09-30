Şirket Dizini
ActiveCampaign Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Chicago Area konumunda

ActiveCampaign şirketinde in Greater Chicago Area Yazılım Mühendisi tazminatı Senior Software Engineer için year başına $176K ile Staff Software Engineer için year başına $180K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Chicago Area medyanı $185K tutarındadır. ActiveCampaign şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer 1
(Giriş Seviyesi)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ActiveCampaign şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

ActiveCampaign şirketindeki in Greater Chicago Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $203,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ActiveCampaign şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Chicago Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $190,000 tutarındadır.

