Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Actalent Yazılım Mühendisi Maaşlar Canada konumunda

Actalent şirketinde in Canada Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CA$106K tutarındadır. Actalent şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Actalent
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Yıllık toplam
CA$106K
Seviye
Mid Level
Temel maaş
CA$106K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$0
Şirketteki yılı
4 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Actalent?

CA$226K

En Son Maaş Başvuruları
SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Actalent in Canada sits at a yearly total compensation of CA$141,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Actalent for the Yazılım Mühendisi role in Canada is CA$122,049.

