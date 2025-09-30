Şirket Dizini
Acronis
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Bulgaria

Acronis Yazılım Mühendisi Maaşlar Bulgaria konumunda

Acronis şirketinde in Bulgaria Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına BGN 92.9K tutarındadır. Acronis şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Yıllık toplam
BGN 92.9K
Seviye
Senior
Temel maaş
BGN 92.9K
Stock (/yr)
BGN 0
Prim
BGN 0
Şirketteki yılı
5 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Acronis?

BGN 278K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Acronis şirketindeki in Bulgaria Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam BGN 142,115 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Acronis şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Bulgaria için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat BGN 86,900 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Acronis için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar