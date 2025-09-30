Şirket Dizini
Acronis
Acronis Ürün Müdürü Maaşlar Sofia City Province konumunda

Acronis şirketinde in Sofia City Province Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına BGN 131K tutarındadır. Acronis şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
Yıllık toplam
BGN 131K
Seviye
L3
Temel maaş
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
Prim
BGN 0
Şirketteki yılı
4 Yıl
Deneyim yılı
20 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Acronis?

BGN 278K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
SSS

El paquete salarial más alto reportado para un Ürün Müdürü en Acronis in Sofia City Province tiene una compensación total anual de BGN 177,392. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Acronis para el puesto de Ürün Müdürü in Sofia City Province es BGN 136,694.

