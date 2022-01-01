Şirket Dizini
Acronis
Acronis Maaşlar

Acronis şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $51,449 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $132,197 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Acronis. Son güncellenme: 9/7/2025

$160K

Ürün Müdürü
Median $75.4K
Yazılım Mühendisi
Median $90.8K
Veri Bilimci
$51.4K

Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$100K
Proje Müdürü
$79.2K
Satış
$132K
Acronis şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $132,197 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Acronis şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $84,998 tutarındadır.

