Accton Technology şirketinde in Taiwan ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına NT$1.47M ile NT$2M arasında değişmektedir. Accton Technology şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

NT$1.57M - NT$1.9M
Taiwan
Yaygın Aralık
Olası Aralık
NT$1.47MNT$1.57MNT$1.9MNT$2M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Accton Technology?

SSS

Accton Technology şirketindeki in Taiwan Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NT$1,999,929 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Accton Technology şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Taiwan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NT$1,465,465 tutarındadır.

