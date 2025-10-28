Şirket Dizini
Accton Technology
Accton Technology Donanım Mühendisi Maaşlar

Accton Technology şirketinde in Taiwan Donanım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına NT$1.64M tutarındadır. Accton Technology şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Medyan Paket
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Yıllık toplam
NT$1.64M
Seviye
Advance Engineer
Temel maaş
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
Prim
NT$0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Accton Technology?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

Accton Technology şirketindeki in Taiwan Donanım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NT$2,162,251 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Accton Technology şirketinde Donanım Mühendisi rolü in Taiwan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NT$1,181,817 tutarındadır.

