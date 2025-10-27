Şirket Dizini
AccelByte
AccelByte Yazılım Mühendisi Maaşlar

AccelByte şirketinde in Indonesia Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına IDR 242.77M tutarındadır. AccelByte şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Medyan Paket
company icon
AccelByte
Site Reliability Engineer
Yogyakarta, YO, Indonesia
Yıllık toplam
IDR 242.77M
Seviye
L3
Temel maaş
IDR 227.41M
Stock (/yr)
IDR 0
Prim
IDR 15.37M
Şirketteki yılı
5-10 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir AccelByte?
Block logo
+IDR 970.11M
Robinhood logo
+IDR 1.49B
Stripe logo
+IDR 334.52M
Datadog logo
+IDR 585.41M
Verily logo
+IDR 367.97M
Site Güvenilirlik Mühendisi

SSS

AccelByte şirketindeki in Indonesia Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam IDR 323,433,611 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AccelByte şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Indonesia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat IDR 227,407,833 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar