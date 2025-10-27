Şirket Dizini
Abu Dhabi Investment Authority
Abu Dhabi Investment Authority Yazılım Mühendisi Maaşlar

Abu Dhabi Investment Authority şirketinde in United Arab Emirates ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına AED 522K ile AED 744K arasında değişmektedir. Abu Dhabi Investment Authority şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

AED 598K - AED 700K
United Arab Emirates
Yaygın Aralık
Olası Aralık
AED 522KAED 598KAED 700KAED 744K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Abu Dhabi Investment Authority?

SSS

Abu Dhabi Investment Authority şirketindeki in United Arab Emirates Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam AED 744,140 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Abu Dhabi Investment Authority şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United Arab Emirates için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat AED 521,534 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar