Abrigo Maaşlar

Abrigo şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $94,565 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $154,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Abrigo. Son güncellenme: 10/10/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $154K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Müşteri Hizmetleri
$141K
Ürün Müdürü
$94.6K

Çözüm Mimarı
$151K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Abrigo şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $154,000 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Abrigo şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $146,000 tutarındadır.

