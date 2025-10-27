Şirket Dizini
Abra
Abra Yazılım Mühendisi Maaşlar

Abra şirketinde in Israel Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₪226K tutarındadır. Abra şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Medyan Paket
Abra
Software Engineer
Raanana, HM, Israel
Yıllık toplam
₪226K
Seviye
Junior
Temel maaş
₪226K
Stock (/yr)
₪0
Prim
₪0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Abra?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Abra şirketindeki in Israel Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪412,800 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Abra şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪236,235 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar