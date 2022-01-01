Şirket Dizini
ABOUT YOU
ABOUT YOU Maaşlar

ABOUT YOU'nin maaş aralığı, alt uçta Proje Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $65,128'den üst uçta Ürün Tasarımcısı için $92,656'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. ABOUT YOU. Son güncelleme: 8/11/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $69.8K
Veri Analisti
$70.3K
Veri Bilimcisi
$69.4K

Ürün Tasarımcısı
$92.7K
Ürün Yöneticisi
$81.5K
Proje Yöneticisi
$65.1K
SSS

ABOUT YOU'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $92,656 ücretle Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
ABOUT YOU'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $70,053'dır.

