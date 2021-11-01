Şirket Dizini
Abnormal AI
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Abnormal AI Maaşlar

Abnormal AI şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Program Müdürü için yıllık $67,409 toplam tazminattan üst seviyede İnsan Kaynakları için $623,603 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Abnormal AI. Son güncellenme: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $200K
Siber Güvenlik Analisti
Median $181K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
İnsan Kaynakları
$624K
Pazarlama
$208K
Pazarlama Operasyonları
$214K
İşe Alım Uzmanı
$199K
Satış
$236K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$585K
Teknik Program Müdürü
$67.4K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Abnormal AI şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

Abnormal AI şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $623,603 tazminatla İnsan Kaynakları at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Abnormal AI şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $210,816 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Abnormal AI için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Proofpoint
  • HackerOne
  • Infoblox
  • Lookout
  • ExtraHop
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar