Şirket Dizini
ABBYY
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

ABBYY Maaşlar

ABBYY şirketinin maaşları alt seviyede Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık $36,116 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $111,543 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ABBYY. Son güncellenme: 9/8/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $80K
İş Analisti
$93.6K
Kurumsal Gelişim
$39.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Müşteri Hizmetleri
$36.4K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$36.1K
Pazarlama
$46.6K
Ürün Müdürü
$78.2K
Proje Müdürü
$72.1K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$112K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

ABBYY şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $111,543 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ABBYY şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $72,136 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    ABBYY için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • KLDiscovery
  • Civis Analytics
  • eClinicalWorks
  • GoodData
  • BAO Systems
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar