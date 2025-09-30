Şirket Dizini
ABB
ABB Yazılım Mühendisi Maaşlar Metropoolregio Eindhoven konumunda

ABB şirketinde in Metropoolregio Eindhoven Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına €71.9K ile Senior Software Engineer için year başına €78.6K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Metropoolregio Eindhoven medyanı €75.3K tutarındadır. ABB şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€71.9K
€71.9K
€0
€0
Senior Software Engineer
€78.6K
€76K
€0
€2.7K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir ABB?

Ağ Mühendisi

SSS

ABB şirketindeki in Metropoolregio Eindhoven Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €104,995 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ABB şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Metropoolregio Eindhoven için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €75,314 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar