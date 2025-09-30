ABB şirketinde in Metropoolregio Eindhoven Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına €71.9K ile Senior Software Engineer için year başına €78.6K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Metropoolregio Eindhoven medyanı €75.3K tutarındadır. ABB şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€71.9K
€71.9K
€0
€0
Senior Software Engineer
€78.6K
€76K
€0
€2.7K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Dahil Edilen UnvanlarYeni Unvan Gönder