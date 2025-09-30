ABB şirketinde in Italy Yazılım Mühendisi tazminatı Associate Software Engineer için year başına €38.6K ile Software Engineer için year başına €44.5K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Italy medyanı €38.6K tutarındadır. ABB şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
€38.6K
€33.7K
€0
€4.8K
Software Engineer
€44.5K
€42.5K
€0
€2K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
