Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
ABB Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Stockholm konumunda

ABB şirketinde in Greater Stockholm Yazılım Mühendisi tazminatı Associate Software Engineer için year başına SEK 502K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Greater Stockholm medyanı SEK 502K tutarındadır. ABB şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
SEK 502K
SEK 502K
SEK 0
SEK 0
Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Senior Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Lead Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir ABB?

Dahil Edilen Unvanlar

Ağ Mühendisi

SSS

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Yazılım Mühendisi na ABB in Greater Stockholm é uma remuneração total anual de SEK 699,624. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ABB para a função de Yazılım Mühendisi in Greater Stockholm é SEK 501,808.

