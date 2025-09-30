Şirket Dizini
ABB Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

ABB şirketinde in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹1.74M tutarındadır. ABB şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
ABB
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹1.74M
Seviye
L1
Temel maaş
₹1.44M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹298K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir ABB?

₹13.94M

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Ağ Mühendisi

SSS

ABB şirketindeki in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹4,095,110 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ABB şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Bengaluru için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,655,470 tutarındadır.

