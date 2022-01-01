Şirket Dizini
ABB
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

ABB Maaşlar

ABB şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $6,349 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $191,040 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ABB. Son güncellenme: 9/8/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $82.9K
Donanım Mühendisi
Median $120K
Ürün Tasarımcısı
Median $98K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Veri Bilimci
Median $39.4K
Mali Analист
Median $9.3K
Muhasebeci
$53.2K
İş Analisti
$114K
Kontrol Mühendisi
$28.6K
Metin Yazarı
$45.2K
Müşteri Hizmetleri
$6.3K
Pazarlama
$17.9K
Makine Mühendisi
$63.5K
Ürün Müdürü
$151K
Proje Müdürü
$154K
Satış
$86.8K
Satış Mühendisi
$50.6K
Siber Güvenlik Analisti
$32.5K
Çözüm Mimarı
$191K
Teknik Program Müdürü
$76.1K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

ABB şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $191,040 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ABB şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $63,528 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    ABB için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Siemens
  • Mentor Graphics
  • Richemont
  • Schneider Electric
  • DXC Technology
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar