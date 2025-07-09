Şirket Dizini
Aakash Educational Services
Aakash Educational Services Maaşlar

Aakash Educational Services'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $3,074'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $25,305'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Aakash Educational Services.

$160K

Müşteri Hizmetleri
$3.1K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$6K
Satış
$7.2K

Yazılım Mühendisi
$25.3K
SSS

A legmagasabb fizetésű szerep a Aakash Educational Services-nél a Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level, évi $25,305 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Aakash Educational Services-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $6,605.

