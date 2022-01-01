Şirket Dizini
A123 Systems
A123 Systems Maaşlar

A123 Systems'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $29,850'den üst uçta Veri Bilimcisi için $149,250'ye kadar değişir.

$160K

Kimya Mühendisi
Median $125K
Veri Bilimcisi
$149K
Yazılım Mühendisi
$29.9K

Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

A123 Systems'de, Hisse/öz sermaye hibeleri 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

A123 Systems'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $149,250 ücretle Veri Bilimcisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
A123 Systems'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $125,000'dır.

