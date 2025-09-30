Şirket Dizini
84.51˚
84.51˚ Veri Bilimci Maaşlar Greater Seattle Area konumunda

84.51˚ şirketinde in Greater Seattle Area Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına $177K tutarındadır. 84.51˚ şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
84.51˚
Data Scientist
Seattle, WA
Yıllık toplam
$177K
Seviye
L5
Temel maaş
$160K
Stock (/yr)
$0
Prim
$17K
Şirketteki yılı
6 Yıl
Deneyim yılı
11 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir 84.51˚?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

84.51˚ şirketindeki in Greater Seattle Area Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $187,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
84.51˚ şirketinde Veri Bilimci rolü in Greater Seattle Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $164,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar