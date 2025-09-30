Şirket Dizini
84.51˚
  • Maaşlar
  • Veri Bilimci

  • Tüm Veri Bilimci Maaşları

  • Greater Chicago Area

84.51˚ Veri Bilimci Maaşlar Greater Chicago Area konumunda

84.51˚ şirketinde in Greater Chicago Area Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına $138K tutarındadır. 84.51˚ şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
84.51˚
Senior Data Scientist
Chicago, IL
Yıllık toplam
$138K
Seviye
G2
Temel maaş
$125K
Stock (/yr)
$0
Prim
$12.5K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir 84.51˚?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
SSS

84.51˚ şirketindeki in Greater Chicago Area Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $179,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
84.51˚ şirketinde Veri Bilimci rolü in Greater Chicago Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $136,700 tutarındadır.

