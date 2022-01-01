Şirket Dizini
84.51˚ Maaşlar

84.51˚ şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama Operasyonları için yıllık $80,400 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $252,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: 84.51˚. Son güncellenme: 9/7/2025

$160K

Veri Bilimci
Median $123K
Yazılım Mühendisi
Median $140K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Araştırma Bilimci

Satış
Median $105K

Ürün Müdürü
Median $252K
Pazarlama Operasyonları
$80.4K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$241K
SSS

84.51˚ şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $252,000 tazminatla Ürün Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
84.51˚ şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $131,600 tutarındadır.

