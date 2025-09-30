7-Eleven şirketinde in Greater Dallas Area Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer II için year başına $136K ile Lead Software Engineer için year başına $171K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Dallas Area medyanı $156K tutarındadır. 7-Eleven şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
