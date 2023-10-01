Şirket Dizini
6point6
6point6 Maaşlar

6point6 şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $69,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $170,439 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: 6point6. Son güncellenme: 10/10/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $69K
Veri Bilimci
$141K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$170K

Çözüm Mimarı
$133K
SSS

6point6的年度总薪酬中位数为$136,993。

