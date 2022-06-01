Şirket Dizini
66degrees
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

66degrees Maaşlar

66degrees şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $131,340 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $250,848 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: 66degrees. Son güncellenme: 9/7/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $138K
Veri Bilimci
$181K
Ürün Tasarımcısı
$131K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Proje Müdürü
$181K
Satış
$229K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$219K
Çözüm Mimarı
$251K
Teknik Program Müdürü
$179K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

The highest paying role reported at 66degrees is Çözüm Mimarı at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $250,848. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 66degrees is $180,746.

Öne Çıkan İş İlanları

    66degrees için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Lyft
  • Pinterest
  • Databricks
  • Amazon
  • Dropbox
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar