Şirket Dizini
3Shape
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

3Shape Maaşlar

3Shape şirketinin maaşları alt seviyede Düzenleyici İşler için yıllık $73,469 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $157,326 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: 3Shape. Son güncellenme: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Median $88.7K
Düzenleyici İşler
$73.5K
Çözüm Mimarı
$157K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

3Shape şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $157,326 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
3Shape şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $88,734 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    3Shape için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Amazon
  • Databricks
  • Coinbase
  • Google
  • Intuit
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar