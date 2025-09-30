Şirket Dizini
3Pillar Global
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Romania

3Pillar Global Yazılım Mühendisi Maaşlar Romania konumunda

3Pillar Global şirketinde in Romania Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına RON 173K tutarındadır. 3Pillar Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
3Pillar Global
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Yıllık toplam
RON 173K
Seviye
Medior QA
Temel maaş
RON 173K
Stock (/yr)
RON 0
Prim
RON 0
Şirketteki yılı
4 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir 3Pillar Global?

RON 714K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

3Pillar Global şirketindeki in Romania Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam RON 308,051 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
3Pillar Global şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Romania için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat RON 172,578 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    3Pillar Global için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar