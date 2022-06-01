Şirket Dizini
3Pillar Global
3Pillar Global Maaşlar

3Pillar Global şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $46,892 toplam tazminattan üst seviyede Müşteri Başarısı için $217,905 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: 3Pillar Global. Son güncellenme: 9/7/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $47.9K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Müşteri Başarısı
$218K
Ürün Tasarımcısı
$164K

Ürün Müdürü
$46.9K
Proje Müdürü
$51.1K
Satış
$80.4K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$60.4K
Teknik Program Müdürü
$107K
SSS

3Pillar Global şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $217,905 tazminatla Müşteri Başarısı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
3Pillar Global şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $70,384 tutarındadır.

