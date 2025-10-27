Şirket Dizini
3M
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
3M Veri Analisti Maaşlar

3M şirketinde in Taiwan ortalama Veri Analisti toplam tazminatı year başına NT$489K ile NT$668K arasında değişmektedir. 3M şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

NT$524K - NT$633K
Taiwan
Yaygın Aralık
Olası Aralık
NT$489KNT$524KNT$633KNT$668K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

0%

YIL 1

0%

YIL 2

100 %

YIL 3

Hisse Türü
RSU + Options

3M şirketinde, RSU + Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 0% hak ediş süresi 1st-YIL (0.00% yıllık)

  • 0% hak ediş süresi 2nd-YIL (0.00% yıllık)

  • 100% hak ediş süresi 3rd-YIL (100.00% yıllık)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU + Options

3M şirketinde, RSU + Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



SSS

3M şirketindeki in Taiwan Veri Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NT$667,873 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
3M şirketinde Veri Analisti rolü in Taiwan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NT$489,390 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar