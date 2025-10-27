Şirket Dizini
3M
3M İş Operasyonları Müdürü Maaşlar

3M şirketinde ortalama İş Operasyonları Müdürü toplam tazminatı year başına $133K ile $182K arasında değişmektedir.

Ortalama Toplam Tazminat

$143K - $173K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$133K$143K$173K$182K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

0%

YIL 1

0%

YIL 2

100 %

YIL 3

Hisse Türü
RSU + Options

3M şirketinde, RSU + Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 0% hak ediş süresi 1st-YIL (0.00% yıllık)

  • 0% hak ediş süresi 2nd-YIL (0.00% yıllık)

  • 100% hak ediş süresi 3rd-YIL (100.00% yıllık)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU + Options

3M şirketinde, RSU + Options 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



SSS

3M şirketindeki İş Operasyonları Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $182,120 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
3M şirketinde İş Operasyonları Müdürü rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $133,450 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar