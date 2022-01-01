Şirket Dizini
2U
2U Maaşlar

2U'nin maaş aralığı, alt uçta Proje Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $64,631'den üst uçta Finansal Analist için $295,764'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. 2U. Son güncelleme: 8/10/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $133K
İş Analisti
$123K

Veri Analisti
$86.1K
Veri Bilimcisi
$199K
Finansal Analist
$296K
İnsan Kaynakları
$127K
Pazarlama
$150K
Pazarlama Operasyonları
$103K
Ürün Tasarımcısı
$80.9K
Program Yöneticisi
$92.2K
Proje Yöneticisi
$64.6K
Siber Güvenlik Analisti
$144K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$224K
UX Araştırmacısı
$216K
SSS

Il ruolo più pagato segnalato in 2U è Finansal Analist at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $295,764. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in 2U è di $130,066.

