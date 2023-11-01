Şirket Dizini
2degrees Maaşlar

2degrees şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $42,587 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $100,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: 2degrees. Son güncellenme: 9/7/2025

$160K

Veri Bilimci
$42.6K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$94.3K
Ürün Müdürü
$100K

Yazılım Mühendisi
$80.2K
SSS

2degrees şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $100,500 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
2degrees şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $87,256 tutarındadır.

