23andMe
23andMe Maaşlar

23andMe şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $48,634 toplam tazminattan üst seviyede Pazarlama için $305,520 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: 23andMe. Son güncellenme: 9/7/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Program Müdürü
Median $170K
Veri Bilimci
Median $160K

İş Analisti
$181K
Veri Analisti
$147K
Mali Analист
$175K
Pazarlama
$306K
Ürün Tasarımcısı
$48.6K
İK Uzmanı
$242K
Siber Güvenlik Analisti
$204K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$269K
UX Araştırmacısı
$173K
SSS

23andMe şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $305,520 tazminatla Pazarlama at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
23andMe şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $177,761 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar