1X Technologies
1X Technologies Maaşlar

1X Technologies'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $72,525'den üst uçta Müşteri Hizmetleri için $193,184'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. 1X Technologies. Son güncelleme: 8/19/2025

$160K

Müşteri Hizmetleri
$193K
Donanım Mühendisi
$127K
Makine Mühendisi
$83.4K

Yazılım Mühendisi
$72.5K
SSS

El rol con mayor salario reportado en 1X Technologies es Müşteri Hizmetleri at the Common Range Average level con una compensación total anual de $193,184. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en 1X Technologies es $104,998.

