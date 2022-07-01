1WorldSync Maaşlar

Şirket Dizini
1WorldSync'nin maaş aralığı, alt uçta Grafik Tasarımcısı için yıllık toplam ücrette $7,568'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $140,700'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. 1WorldSync. Son güncelleme: 8/10/2025

Grafik Tasarımcısı
Ürün Tasarımcısı
Gelir Operasyonları
Yazılım Mühendisi
SSS

1WorldSync'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $140,700 ücretle Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
1WorldSync'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $52,005'dır.

