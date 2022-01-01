Şirket Dizini
1Password
1Password Maaşlar

1Password'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $32,474'den üst uçte Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $218,900'ye kadar değişir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Tasarımcısı
Median $115K
Müşteri Hizmetleri
Median $32.5K

Ürün Yöneticisi
Median $118K
Satış
Median $139K
İş Analisti
$80.2K
Müşteri Başarısı
$137K
Veri Bilimi Yöneticisi
$161K
Veri Bilimcisi
$137K
Pazarlama
$80.6K
Ortak Yöneticisi
$92.6K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$188K
Satış Mühendisi
$123K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$219K
Teknik Yazar
$117K
UX Araştırmacısı
$55K
Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

1Password'de, Hisse/öz sermaye hibeleri 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

1Password'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $218,900 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
1Password'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $123,310'dır.

