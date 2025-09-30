Şirket Dizini
1mg
1mg Yazılım Mühendisi Maaşlar United States konumunda

1mg şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer I için year başına $76.3K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $103K tutarındadır. 1mg şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer I
(Giriş Seviyesi)
$76.3K
$55K
$21.3K
$0
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir 1mg?

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at 1mg in United States sits at a yearly total compensation of $143,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1mg for the Yazılım Mühendisi role in United States is $140,000.

