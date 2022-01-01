Şirket Dizini
1mg
1mg Maaşlar

1mg'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $16,777'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $67,135'ye kadar değişir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $63.5K
Ürün Tasarımcısı
$20.3K

Ürün Yöneticisi
$67.1K
Program Yöneticisi
$42.9K
SSS

Korkeimmin palkattu rooli 1mg:ssa on Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $67,135. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
1mg:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $36,319.

