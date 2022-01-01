Şirket Dizini
15Five
15Five Maaşlar

15Five şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $133,000 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarım Müdürü için $180,900 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: 15Five. Son güncellenme: 8/27/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $143K
Ürün Müdürü
Median $133K
Ürün Tasarım Müdürü
$181K

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

15Five şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

15Five şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $180,900 tazminatla Ürün Tasarım Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
15Five şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $143,400 tutarındadır.

