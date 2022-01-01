Şirket Dizini
10x Genomics Maaşlar

10x Genomics'nin maaş aralığı, alt uçta Tesis Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $92,859'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $477,375'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. 10x Genomics. Son güncelleme: 8/19/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $332K

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Makine Mühendisi
Median $230K
Biyomedikal Mühendis
$120K

Veri Bilimcisi
$347K
Tesis Yöneticisi
$92.9K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$203K
Hukuk
$375K
Pazarlama Operasyonları
$285K
Optik Mühendisi
$219K
Ürün Tasarımcısı
$159K
Ürün Yöneticisi
$353K
İşe Alım Uzmanı
$214K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$477K
SSS

10x Genomics'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $477,375 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
10x Genomics'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $230,000'dır.

Diğer Kaynaklar